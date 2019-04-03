На съемках в Монголии скончался известный российский актер Алексей Булдаков

Ушел из жизни известный российский актер Алексей Булдаков. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил президент фестиваля театра и кино "Амурская осень" Сергей Новожилов.

"Светлая память, не стало Леши Булдакова", - написал он в своем Instagram, приложив фото с актером.

По данным СМИ, 68-летний артист скончался во время съемок в Монголии. Причиной его смерти стал оторвавшийся тромб.

На счету Алексея Булдакова множество ролей. Наибольшую известность ему принесла роль генерала Иволгина в фильмах Александра Рогожкина "Особенности национальной охоты" и "Особенности национальной рыбалки".