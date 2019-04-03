От Тимати уходит "курица, несущая золотые яйца" – Егор Крид

Слухи о том, что лэйбл Тимура Юнусова (более известного как Тимати, 35) вскоре может лишиться курицы, несущей золотые яйца, похоже, оказались правдой.

В интервью блогеру Сергею Косенко глава лэйбла Павел Курьянов (он же Пашу) рассказал, что Егор Булаткин (настоящее имя Крида, 24) сейчас не является артистом Black Star.

Контракт Егора закончился в марте. Сейчас с артистом ведут переговоры, в результате которых либо будет подписан новый контракт, либо певец уйдет в свободное плавание. Кстати, его псевдоним останется у Black Star – компании принадлежат права на это имя.

Ранее в сети появлялась информация о том, что Егор ведет также переговоры с другими потенциальными менеджерами.

Слухи о возможном уходе Крида из Black Star появились еще несколько месяцев назад, но тогда обе стороны уклончиво уходили от прямых ответов на вопрос о перспективах сотрудничества.

Например, в конце февраля Telegram-канал Baza писал следующее: якобы Крид и руководство лейбла не могут сойтись на размере процентов, которые Егор будет забирать себе. Артист настаивает на 50%, его работодатель – на 40%. До сих пор, по данным Baza, контракт Егора предусматривал 20-процентную долю от его гонорара. "Его (Егора) контракт заканчивается 31 марта и продлевать он его пока не собирается. Ничего личного, только бизнес. Всё дело в том, что Крид никак не может договориться по деньгам. Сейчас он получает 20% от заработка на его бренде. Black Star поднимает на нем около 20-25 миллионов в месяц, если есть концертный тур. Если нет, то 13-15: доход приносят просмотры на "Ютубе", скачивания песен, реклама и продажа мерча", - пишет Baza.

Super в качестве возможных причин ухода Егора называет "неразрешимые конфликты лейбла с крупными медиахолдингами, произошедшие по вине артиста, а также его несогласие с условиями дальнейшего сотрудничества". Это же издание обращает внимание: в последнее время песни в исполнении Егора Крида исчезли с ряда радиостанций и ТВ-каналов из-за инцидента на музыкальном фестивале в Абу-Даби, где Егор отказался выйти на сцену, нарушив договоренности компании Black Star с проводившим мероприятие медиахолдингом. За поведение певца пришлось извиняться руководству компании.

Впрочем, на официальной странице лэйбла в Instagram накануне Полину Гагарину поздравляли фотографией, на которой она запечатлена вместе с Кридом. Едва ли при разрыве отношений SMM-отдел поместил бы такой снимок в соцсеть. С другой стороны, на этой фотке полинин аккаунт отмечен, а егоров – нет, вопреки распространенной практике.