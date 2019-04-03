03 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР ДНР и ЛНР

"Слишком положился на близких людей". Пушилин рассказал об отношениях Захарченко и "Ташкента"

Глава ДНР Денис Пушилин ответил на вопрос, знал ли его предшественник, погибший Александр Захарченко о порядках, которые установил в республике бывший министр доходов и сборов Александр "Ташкент" Тимофеев.

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Период, когда "Ташкент" управлял республиканской экономикой, Пушилин сравнил с "военным коммунизмом", к которому был добавлен "корыстный интерес".

"В итоге имеем период, который можно в какой-то степени сравнить с периодом военного коммунизма. Но, к сожалению, с добавлением корыстных интересов и личного обогащения", - заявил он.

По мнению Пушилина, Александр Захарченко слишком положился на свое окружение, в том числе и на Тимофеева.

- Извини, но в лоб спрошу про покойного Захарченко: он что, не знал?

- Александр Владимирович навсегда останется первым главой ДНР, при котором юное государство состоялось и прошло, наверное, самый жесткий период, в чем огромная заслуга Захарченко. К сожалению, он не первый, кто слишком положился на близких ему лично людей из своего окружения. Из любого, самого горького опыта нужно делать выводы и не повторять ошибок. Мое решение разделить функции главы республики и председателя правительства основывалось в том числе и на этом выводе.

Глава ДНР также рассказал и о том, почему в начале Русской весны в республике не получилось провести полную национализацию предприятий.

"В реальности все оказалось сложнее. Национализировать предприятие можно быстро: зашли, заняли кабинеты, охрану поставили – и работай для народа. А кто продукцию купит, чтобы зарплату рабочим народного предприятия платить? Не говоря уже о ряде технических деталей. Вспомним, какие страшные подозрения вызывала у сочувствующих нам ситуация 14-го года: ДНР отправляет на Украину продукцию, уголь – мол, сами кормят и поддерживают хунту, с которой воюют. Следует учитывать условия гражданской войны, когда всё по живому, и не только семьи и души, но и производственные цепочки", - рассказал он.

Напомним, что вначале весны российские и донецкие СМИ сообщили о задержании в России Александра Тимофеева, который считался правой рукой погибшего в прошлом году главы ДНР Александра Захарченко. Однако в окружении Тимофеева эту информацию опровергли. Тимофеев, известный также как "Ташкент", при Захарченко считался серым кардиналом в руководстве ДНР. В СМИ часто утверждалось, что он сосредоточил в своих руках финансовые потоки. Во время покушения на Захарченко был ранен, но это не помешало ему претендовать на власть в непризнанной республике после смерти лидера. По одной из версий, взрыв, из-за которого погиб глава ДНР, должен был, по замыслу покушавшихся, привести к смерти именно Тимофеева – у него было не меньше недоброжелателей, чем у Захарченко. После избрания главой ДНР Дениса Пушилина Тимофеев потерял доступ к власти и, по неподтвержденным данным, в последнее время жил на юге России.

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"Слишком положился на близких людей". Пушилин рассказал об отношениях Захарченко и "Ташкента"

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Теги: Пушилин, Захарченко, Ташкент, ДНР, интервью



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Ранее 02.03.2019 21:44 Мск СМИ: в России задержан экс-министр ДНР Александр Тимофеев

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