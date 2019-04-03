03 Апреля 2019
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Армия и ВПК За рубежом

Пекин опроверг присутствие китайских военных в Венесуэле

Китай опроверг сообщения о прибытии в Венесуэлу своих военных советников. Накануне СМИ сообщали о прибытии в латиноамриканскую страну 120 бойцов НОАК, которые якобы должны были оказывать помощь действующему президенту Николасу Мадуро.
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Представитель МИД КНР Гэн Шуан задался вопросом о цели подобных публикаций и заявил, что слух о прибытии китайских военных – полная небылица.

По словам дипломата позиция КНР по венесуэльскому вопросу всегда была предельно ясной – Пекин придерживается основных норм международного права и за невмешательства в дела других стран. Китай намерен выступает за то, чтобы президент и оппозиция стремились к поиску политического решения посредством мирного диалога.

В Венесуэле проживает многотысячная китайская диаспора. Во время отключений электроэнергии 10 - 12 марта в городе Маракаибо на севере страны произошла серия грабежей, в ходе которых пострадали и магазины торговцев из Поднебесной. В общей сложности их убытки составили около 30 млн долларов.

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Пекин опроверг присутствие китайских военных в Венесуэле

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Теги: Китай, Венесуэла, Гэн Шуан, МИД КНР



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