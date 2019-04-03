03 Апреля 2019
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Общество В России

"Где мы не дорабатываем?" Голикова сообщила о росте смертности в 32 регионах

В 32 регионах страны за прошлый год возросла смертность. Об этом вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова сообщила на сегодняшнем правительственном часе в Госдуме. Численность населения уменьшается, но остановить этот процесс за счет увеличения рождаемости невозможно: в России слишком мало женщин репродуктивного возраста, констатировала зампред Правительства, передает корреспондент Накануне.RU.

"По итогам 2018 г. отмечается уменьшение численности населения на 99,7 тыс. человек. Возможность обеспечения естественного прироста населения за счет рождаемости ограничена низким числом женщин репродуктивного возраста", - сообщила Татьяна Голикова.

По ее словам, сейчас в стране всего 35 млн женщин репродуктивного возраста. Единственный выход – опережающими темпами сокращать смертность.

"За 2018 г. в 32 регионах страны смертность выросла. Но ресурс для снижения смертности имеется", - сказала вице-премьер.

Голикова привела в пример Псковскую область – регион с самой высокой смертностью, которому в прошлом году удалось сократить этот показатель на 3%. В планах – сокращение еще на 13%.

"Где мы не дорабатываем? Ежегодно свыше 750 тыс. женщин прерывают беременность, из них только пятая часть – по медицинским показанием. Работать с такими женщинами – резерв для повышения рождаемости", - отметила докладчица.

Татьяна Голикова(2019)|Фото: duma.gov.ru

Трудности создает и возраст рождения первого ребенка: сейчас женщины рожают первенцев в 25-34 года. В 1995 г. 60% от всех рождений приходилось на женщин до 24 лет включительно, добавила Голикова.

Решение этой проблемы вице-премьер видит в обеспечении комфортных условий ухода за ребенком – создании 100%-й доступности детских садов.

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"Где мы не дорабатываем?" Голикова сообщила о росте смертности в 32 регионах

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Теги: смертность, рождаемость, демография, татьяна голикова, госдума



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