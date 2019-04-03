На Среднем Урале ищут неизвестных стрелков, которые могли убить человека на охоте

На Среднем Урале ищут неизвестных стрелков, возможно, причастных к причинению смерти человеку во время охоты. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, все случилось утром 20 сентября прошлого года в лесном массиве, расположенном в 5 км от поселка Верхние Серги. Во время охоты неустановленное лицо, не убедившись, что в направлении выстрела нет людей, приняло мужчину за силуэт животного и открыло огонь на поражение. В результате погиб человек.

Было возбуждено дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Розыск стрелка результатов не принес. Однако следователям удалось выяснить, что в то роковое утро в районе места происшествия находились трое мужчин с ружьями. С целью установления личностей двух из них были составлены их фотороботы.

Всем, кому эти лица показались знакомыми, следует сообщить об этом в Нижнесергинский межрайонный следственный отдел областного СКР по телефону: 8 (34398) 2-21-17.

Как заверили в ведомстве, конфиденциальность гарантируется.