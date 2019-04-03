03 Апреля 2019
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В КПРФ назвали кандидатов на губернаторские выборы

В КПРФ определи кандидатов на предстоящих губернаторских выборах, передает корреспондент Накануне.RU.

Подводя итоги прошлой избирательной кампании, в КПРФ отметили, что партия "серьёзно прирастила результаты, почти в два раза увеличив свое представительство в региональных заксобраниях". Серьезное внимание партийное руководство намерено уделять и представительствам на муниципальном уровне.

"В этом году мы ставим задачу дойти и выставить своих кандидатов в каждом населённом пункте. Мы везде будем бороться за победу", - заявил в ходе пресс-конференции в Москве зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Он отметил, что партия в большинстве регионов определись с командой. Как уже стало известно ранее, на должность губернатора Санкт-Петербурга КПРФ будет рекомендовать кинорежиссера Владимира Бортко. "Сейчас вокруг него объединяется серьезная команда, которая будет бороться за победу в этом прекрасном городе", - сказал депутат.

Кроме того, кандидатом в губернаторы Ставропольского края определен генерал-лейтенант Виктор Соболев. В выборах главы Астраханской области от КПРФ примет участие депутат Госдумы Николай Арефьев.

От коммунистов в Челябинской области выступит депутат гордумы Константин Нациевский, в Курганской области - персек обкома Яков Сидоров.

Максим Амелин примет участие в выборах губернатора в Оренбургской области, Александр Морозов - в Вологодской области, Сергей Токарев - в Липецкой области, а на Алтае - Виктор Ромашкин.

"Все наши кандидаты, которые пойдут на выборы глав регионов, являются жителями этих регионов, тесно связаны с ними, знают проблемы и сделают все, чтобы развивать свою малую родину", - заявил Афонин.

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В КПРФ назвали кандидатов на губернаторские выборы

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Теги: Владимир Бортко, Виктор Соболев, Николай Арефьев



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