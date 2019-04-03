03 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Украина полностью запретила авиасообщение с Россией

Украинское правительство полностью запретило полеты в Россию, за исключением тех, которые необходимы для обеспечения миссий ООН, ОБСЕ и МККК. Соответствующее постановление было одобрено на заседании украинского кабмина. Поводом для тотального запрета стал полет кандидата в президенты страны Юрия Бойко, который он вместе с Виктором Медведчуком 22 марта совершил в Москву.
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Как сообщало Накануне.RU, они обсудили "газовый вопрос" с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Бойко и Медведчук "воспользовались лазейкой в законодательстве, получили добро от ФСБ". Ранее запрет, введенный на Украине, касался только регулярных рейсов, но не распространялся на нерегулярные рейсы самолетами, не зарегистрированными в России. Поэтому теперь вообще все полеты нужно запретить, подчеркнул Аваков.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддержал постановление и осудил поездку Бойко и Медведчука в Москву как "унижающую страну".

Напомним, на следующий же день визитом Бойко и Медведчука занялась СБУ, а Петр Порошенко обвинил их в том, что они "со слезами на глазах, протянув руки, приползли на коленях" к президенту России Владимиру Путину. При этом кандидат в президенты Украины Александр Вилкул заявил, что вылет не мог состояться без разрешения Порошенко. Последний мог таким образом выведать планы России по газовому вопросу, оставшись в стороне, а Вилкул - скомпрометировать Бойко накануне выборов связями с Порошенко, сыграв на понижение его рейтинга.

Отметим, что на Украине против Бойко и Медведчука завели дело из-за визита в Москву. А 2 апреля уголовное дело было заведено против пограничной и авиационной служб в связи с возможным злоупотреблением властью или служебным положением при предоставлении разрешения на пересечение воздушной границы. При этом ранее представитель погранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что пограничники проверяют только документы, дающие право на пересечение границы. И если нет запрета на выезд, то человек может пересечь границу. На тот момент такие полеты не были запрещены.

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Украина полностью запретила авиасообщение с Россией

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Теги: Украина, Юрий Бойко, авиасообщение



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