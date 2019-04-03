Губернатор Тюменской области пообещал восстановить сгоревший дом Рубцовой

Губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал восстановить мастерскую семьи Шитовых в особняке Рубцовой. В историческом здании на улице Дзержинского сегодня произошел пожар.

В особняке находились мастерские почетного гражданина города Вадима Шитова и его сына. Семья лично занималась реставрацией дома Рубцовой, кроме того, они работали на других объектах деревянного зодчества.

"Обстоятельства произошедшего выясняются. С уверенностью могу сказать одно - какими бы не оказались последствия пожара, памятник культурного наследия будет восстановлен. Мастерская семьи Шитовых продолжит работу", - написал Александр Моор на своей странице во "ВКонтакте".

Пострадавшим на пожаре оказался сам Вадим Шитов, он госпитализирован в ожоговое отделение ОКБ№1. Угрозы для жизни реставратора нет.