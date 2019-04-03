03 Апреля 2019
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Политика Свердловская область

"Город распадётся на семь княжеств?" Главы районных администраций Екатеринбурга получат 29 новых полномочий

Главы районных администраций Екатеринбурга получат дополнительно 29 новых полномочий: члены комиссии по местному самоуправлению думы города решили реализовать этот план, а уже через год проверить работоспособность руководителей районных администраций. Одно из главных нововведений – главы районов смогут разрабатывать собственные стратегии развития, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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В рамках сметного финансирования планируется выделить около 100 млн руб. на один район. Но некоторым депутатам не понравилась идея с районными стратегиями, ведь есть один стратегический план развития Екатеринбурга.

"Если главы получат право на реализацию стратегий, то мы в них утонем. Их будет слишком много. Стратегию должен определять один орган, а не все районы сразу", - считает депутат Михаил Матвеев.

Дмитрий Сергин не оценил формулировки в документе. А Константин Киселёв также добавил, что это был не доклад, а отписка. При таком раскладе может получиться так, что Екатеринбург "распадётся на семь отдельных княжеств". Но докладчик, в качестве которого выступал первый заместитель главы города Александр Ковальчик, заверил, что такого не будет, а документ направлен на увеличение эффективности работы глав районов.

В итоге проект был принят, его рассмотрят на ближайшем заседании думы. Глава комиссии Алексей Вихарев лишь добавил, что если глава района не способен перестроиться на новое направление в работе, то с таким человеком стоит попрощаться.

Алексей Вихарев(2019)|Фото: Накануне.RU

"Сегодня мы обсудили главный проект, который вызвал массу вопросов, ведь он переходит из вчерашнего вопроса, где мы слушали доклад главы Железнодорожного района, а в рамках доклада глава сам и не явился, также не появился на выездном заседании. Вчера его заместители не были готовы по тем вопросам, которые им задавали. В итоге у нас 64 полномочия в целом, из которых – 29 новых. Да, большое количество. Я хочу сказать, что глава города говорил с самого начала, что он готов поделиться своими полномочиями и выделить деньги на каждый район, чтобы территории начали развиваться. Благодаря такому подходу большинство вопросов граждан будет решено", - добавил Вихарев в конце комиссии.

Он также уверен, что на думе будут опасения из серии "город распадется на семь княжеств" и с каждым главой района надо будет договариваться, искать подходы.

"Александр Ковальчик заверил, что этого не произойдёт и всё делается во благо нашего города. Финансирование будет увеличено, чтобы вопросы решались оперативно. Это уже произойдет в этом году, далее вопрос идет на думу, а там - первая же корректировка", - резюмировал Вихарев.

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"Город распадётся на семь княжеств?" Главы районных администраций Екатеринбурга получат 29 новых полномочий

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Теги: Екатеринбург, полномочия, главы



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