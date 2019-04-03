03 Апреля 2019
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КПРФ решила выдвинуть Платошкина в Мосгордуму

КПРФ озвучила кандидатов на выборы в Мосгордуму, выдвижение планируется во всех 45 одномандатных округах столицы, передает корреспондент Накануне.RU.
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Как отметил первый секретарь МГК КПРФ Валерий Рашкин, кандидаты от партии проходили соответствующие консультации в первичных организациях и собеседования с кадровой комиссией.

"У нас из 45 округов в каждом минимум было три претендента. Был отбор не только среди членов партии, но и среди наших сторонников, беспартийных и лидеров протестных групп. Уже есть 45 кандидатов, 43 утверждены на бюро, еще два проходят собеседование с кадровой комиссией", - рассказал парламентарий.

Так, в предстоящих выборах 8 сентября в Мосгордуму будут участвовать кандидат в мэры Москвы Вадим Кумин, глава фракции КПРФ в Мосгордуме Леонид Зюганов, действующие депутаты МГД Николай Зубрилин и Елена Шувалова, глава МО "Щукино" Андрей Гребеник, глава МО "Сокол" Николай Степанов, депутаты Госдумы шестого созыва Александр Потапов и Владимир Родин.

Также в списке заявлены координатор "Левого фронта" Анастасия Удальцова, дипломат Николай Платошкин, адвокат Дмитрий Аграновский, экономист Владислав Жуковский и ряд других партийных и внепартийных деятелей.

"У нас прекрасная команда, мы народные выдвиженцы. Власть подбирает своих кандидатов такими, чтоб были угодными, умели прислуживать и красиво докладывать, а наши кандидаты от народа", - сказал Рашкин.

Напомним, дипломат, создатель движения "За новый социализм" Николай Платошкин заявлял Накануне.RU, что предлагал свою помощь Компартии еще при выдвижении Павла Грудинина в президенты, но получил отказ. В 2019 году он намерен при содействии проекта "Красная Москва" бороться на выборах в Мосгордуму, с его слов, он ставит задачу "выкинуть "Единую Россию" из столицы".

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КПРФ решила выдвинуть Платошкина в Мосгордуму

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Теги: Николай Платошкин, Геннадий Зюганов



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