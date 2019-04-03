03 Апреля 2019
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО

На ямальском месторождении погиб рабочий

На Северо-Русском месторождении в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа погиб рабочий.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления СКР, при проведении работ по прокладке газопровода и проверке трубы на герметизацию сорвался бетонный пригруз. Рабочий скончался от полученных травм на месте.

По факту гибели рабочего идет доследственная проверка: опрашиваются свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщало Накануне.RU, ранее на Северо-Русском месторождении во время бурения скважин на работника упал шнек экскаватора.

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На ямальском месторождении погиб рабочий

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Теги: Северо-Русское месторождение, НОВАТЭК, ЯНАО, следствие



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