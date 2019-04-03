Зюганов назвал отказ в передаче мандата Грудинину дискредитацией выборов президента

03 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"ЕР": "Студенты всегда могут заработать на машину"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Центральный ФО В России Москва Московская область

Зюганов назвал отказ в передаче мандата Грудинину дискредитацией выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал решение ЦИК об отказе в депутатском мандате директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину дискредитацией выборов президента-2018, передает корреспондент Накануне.RU.

"Последнее время на Грудинина идет постоянная атака. До конца мне не ясно. Те, кто занимается этим, дискредитируют Путина. Грудинин набрал второй результат на выборах президента… Дискредитация Грудинина означает дискредитацию президентской кампании, а следовательно обесценивает результат Путина. Я не знаю, почему не одернут этих нахалов, который, на мой взгляд, просто зарвались", - прокомментировал он.

Как сообщало Накануне.RU, ЦИК отказал Павлу Грудинину в получении мандата депутата Госдумы, аргументируя это тем, что политик не закрыл зарубежные счета по состоянию на 2016 г.

Зюганов сообщил, что партия официально заявила о решении представить в Думу Павла Грудинина и "сделала это по закону". В ответ на это "ЦИК принимает беспрецедентное решение, ссылаясь на какие-то счета, которых нет".

"Грудинина я предлагал в качестве кандидата в президенты от нашей партии. Павел Николаевич блестяще выполнил эту роль… Во-вторых, он показал великолепный результат работы в своём хозяйстве… Я прочитал полсотни великолепных отзывов обо всем - об организации производства, о замечательной школы, потрясающих детских садах, профориентации, роботизированных фермах. Мне казалось, власть будет корректна по отношению к Грудинину", - отметил лидер КПРФ.

Также в партии заявили, что ЦИК не имела права диктовать политическую повестку.

"Центральная часть списка партии формируется по особым правилам. Мы должны определить, кто должен быть следующий. В данном случае единогласно все члены президиума КПРФ и 85 первичных организаций проголосовали за Грудинина. ЦИК должен оформить это технически, и никаких решений он не имеет права принимать. Контора, которая должна следить за точностью проведения выборов, определяет политику - это смешно, горько и недопустимо", - добавил Зюганов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Зюганов назвал отказ в передаче мандата Грудинину дискредитацией выборов президента

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Павел Грудинин, совхоз имени Ленина, Геннадий Зюганов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.03.2019 11:40 Мск "Надеюсь, Грудинин станет депутатом": Медведев отказался от думского мандата
Ранее 26.03.2019 05:49 Мск Место Грудинина в Госдуме может занять бизнесмен
Ранее 23.03.2019 13:12 Мск На акции протеста в Москве коммунисты призвали распустить ЦИК и предложили "поставить к стенке" Горбачева
Ранее 21.03.2019 13:37 Мск В КПРФ не согласны с решением ЦИК не передавать мандат депутата Грудинину
Ранее 21.03.2019 13:31 Мск Вопрос о мандате Грудинина поднимут на всероссийской акции протеста
Ранее 21.03.2019 12:33 Мск ЦИК отказал Грудинину в получении депутатского мандата
Ранее 20.03.2019 12:31 Мск ЦИК решит вопрос о передаче мандата депутата Госдумы Павлу Грудинину 21 марта
Ранее 18.03.2019 11:19 Мск Сегодня коммунисты официально передадут Павлу Грудинину мандат депутата Госдумы
Ранее 15.03.2019 08:32 Мск Директорство - на депутатство: Грудинин перестанет быть главой совхоза
Ранее 14.03.2019 16:08 Мск Решено: Павел Грудинин станет депутатом Госдумы
Ранее 14.03.2019 08:50 Мск Грудинин назван "наиболее вероятным претендентом" на мандат Алферова в Госдуме
Ранее 26.02.2019 21:14 Мск Грудинина лишили депутатского мандата подмосковного Видного

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли ожидать обострения в Донбассе с приходом Зеленского?

Результаты 90

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети