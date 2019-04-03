Зюганов назвал отказ в передаче мандата Грудинину дискредитацией выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал решение ЦИК об отказе в депутатском мандате директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину дискредитацией выборов президента-2018, передает корреспондент Накануне.RU.

"Последнее время на Грудинина идет постоянная атака. До конца мне не ясно. Те, кто занимается этим, дискредитируют Путина. Грудинин набрал второй результат на выборах президента… Дискредитация Грудинина означает дискредитацию президентской кампании, а следовательно обесценивает результат Путина. Я не знаю, почему не одернут этих нахалов, который, на мой взгляд, просто зарвались", - прокомментировал он.

Как сообщало Накануне.RU, ЦИК отказал Павлу Грудинину в получении мандата депутата Госдумы, аргументируя это тем, что политик не закрыл зарубежные счета по состоянию на 2016 г.

Зюганов сообщил, что партия официально заявила о решении представить в Думу Павла Грудинина и "сделала это по закону". В ответ на это "ЦИК принимает беспрецедентное решение, ссылаясь на какие-то счета, которых нет".

"Грудинина я предлагал в качестве кандидата в президенты от нашей партии. Павел Николаевич блестяще выполнил эту роль… Во-вторых, он показал великолепный результат работы в своём хозяйстве… Я прочитал полсотни великолепных отзывов обо всем - об организации производства, о замечательной школы, потрясающих детских садах, профориентации, роботизированных фермах. Мне казалось, власть будет корректна по отношению к Грудинину", - отметил лидер КПРФ.

Также в партии заявили, что ЦИК не имела права диктовать политическую повестку.

"Центральная часть списка партии формируется по особым правилам. Мы должны определить, кто должен быть следующий. В данном случае единогласно все члены президиума КПРФ и 85 первичных организаций проголосовали за Грудинина. ЦИК должен оформить это технически, и никаких решений он не имеет права принимать. Контора, которая должна следить за точностью проведения выборов, определяет политику - это смешно, горько и недопустимо", - добавил Зюганов.