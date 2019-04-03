В Екатеринбурге могут изменить правила вручения звания почётного гражданина города

В Екатеринбурге могут изменить правила присвоения звания почётного гражданина города: этот вопрос обсудили сегодня на заседании комиссии гордумы по местному самоуправлению. С инициативой выступил депутат Константин Киселёв. Он предложил сформировать комиссию, которая присваивает награды, в составе пяти человек, а возглавить ее должен глава Екатеринбурга Александр Высокинский, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Предложение депутата было зафиксировано, уже на следующее заседание Киселёв предоставит поправки и другие необходимые документы. По словам председателя комиссии Алексея Вихарева, необходимо уделить внимание работающим людям и вручать награды им, ведь по статистике, награды вручались 89 неработающим представителям и только двум рабочим.

"Я больше за то, чтобы мы уделили внимание людям рабочих профессий. Необходимо делать ставку на профессионалов. Прежде всего, не хотелось бы забывать простых людей, которые своим простым трудом куют ежедневный быт", - добавил он.