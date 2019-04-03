В Екатеринбурге могут изменить правила вручения звания почётного гражданина города

03 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"ЕР": "Студенты всегда могут заработать на машину"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область

В Екатеринбурге могут изменить правила вручения звания почётного гражданина города

В Екатеринбурге могут изменить правила присвоения звания почётного гражданина города: этот вопрос обсудили сегодня на заседании комиссии гордумы по местному самоуправлению. С инициативой выступил депутат Константин Киселёв. Он предложил сформировать комиссию, которая присваивает награды, в составе пяти человек, а возглавить ее должен глава Екатеринбурга Александр Высокинский, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Предложение депутата было зафиксировано, уже на следующее заседание Киселёв предоставит поправки и другие необходимые документы. По словам председателя комиссии Алексея Вихарева, необходимо уделить внимание работающим людям и вручать награды им, ведь по статистике, награды вручались 89 неработающим представителям и только двум рабочим.

"Я больше за то, чтобы мы уделили внимание людям рабочих профессий. Необходимо делать ставку на профессионалов. Прежде всего, не хотелось бы забывать простых людей, которые своим простым трудом куют ежедневный быт", - добавил он.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Екатеринбурге могут изменить правила вручения звания почётного гражданина города

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: почетные граждане, правила, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли ожидать обострения в Донбассе с приходом Зеленского?

Результаты 90

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети