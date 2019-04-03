Специальные модификации путевых машин разработают для работы на СШХ

Строительство Северного широтного хода (СШХ) ставит перед участниками строительства целый ряд вызовов, связанных с особыми климатическими условиями Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом заявил глава РЖД Олег Белозеров на заседании научно-технического совета по практическим вопросам строительства СШХ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РЖД.

Совет состоялся 2 апреля 2019 г. Его участниками стали губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта РФ Владимир Чепец, представители ПАО "Газпром", компании-концессионера ООО "Северный широтный ход", транспортные ученые, специалисты ОАО "РЖД".

"Широкое применение должны найти инновационные материалы, обеспечивающие надежную эксплуатацию при низких температурах. При этом необходимо учитывать долгосрочный прогноз климатических изменений, ведь эта магистраль, уверен, будет работать и в следующем столетии", – заявил Олег Белозеров, напомнив, что новая магистраль придаст дополнительный импульс освоению Арктики и развитию российской экономики.

Участники совета отметили, что новая линия должна быть оснащена самыми современными малообслуживаемыми системами автоматики, телемеханики и связи, обеспечена надежным энергоснабжением. Для работы в условиях Крайнего севера будут разработаны специальные модификации путевых машин.

Концессионное соглашение по созданию железнодорожного СШХ было подписано в октябре прошлого года. Ожидается, что благодаря проекту в 2025 г. будет обеспечен беспрепятственный пропуск дополнительных объемов перевозок в размере 23,9 млн тонн в год.