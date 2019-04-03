Закон о хостелах вступит в силу 1 октября

Члены согласительной комиссии Госдумы и Совета Федерации договорились о сроке вступления в силу поправок в Жилищный кодекс, регламентирующих работу хостелов в многоквартирных домах.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госдумы, отклоненный Совфедом закон вступит в силу после окончания отпускного сезона, с 1 октября 2019 г.

Закон о хостелах с исправленной датой вступления в силу Госдума вновь рассмотрит на пленарном заседании 4 апреля.

Проект, напомним, запрещает работу хостелов в многоквартирных домах без переоборудования помещений.