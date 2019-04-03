03 Апреля 2019
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Закон о хостелах вступит в силу 1 октября

Члены согласительной комиссии Госдумы и Совета Федерации договорились о сроке вступления в силу поправок в Жилищный кодекс, регламентирующих работу хостелов в многоквартирных домах.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госдумы, отклоненный Совфедом закон вступит в силу после окончания отпускного сезона, с 1 октября 2019 г.

Закон о хостелах с исправленной датой вступления в силу Госдума вновь рассмотрит на пленарном заседании 4 апреля.

Проект, напомним, запрещает работу хостелов в многоквартирных домах без переоборудования помещений.

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Закон о хостелах вступит в силу 1 октября

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Теги: закон о хостелах, Жилищный кодекс,



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Ранее 27.03.2019 10:26 Мск Госдума может перенести срок вступления в силу закона о запрете хостелов
Ранее 13.03.2019 13:08 Мск Закон о запрете хостелов в многоквартирных домах отклонен Совфедом
Ранее 06.03.2019 12:16 Мск Госдума официально запретила хостелы в жилых помещениях

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