Сводить "концы с концами" не может подавляющее большинство россиян

Статистика финансового положения домохозяйств в рамках комплексного наблюдения условий жизни населения Росстата за 2018 год показала, что ожидания от "прожиточного минимума" у семей разнятся с пониманием о насущных деньгах и минимальных стандартах государства. Россияне поделились в исследовании данными, сколько в реальности нужно денег для "сведения концов с концами" семьям с детьми, без детей и для многодетных семей, с результатом ознакомился РБК.

Масштабное исследование показало, что минимальный ежемесячный доход семьи без детей должен равняться 58,5 тыс. руб., молодой семье с детьми требуется как минимум 68-69 тыс. руб. дохода; многодетным семьям – 82 тыс. руб. в месяц; семье, состоящей из пенсионеров – 38,3 тыс. При условии, что средняя пенсия в России колеблется от 12 до 13 тыс., можно сделать вывод о ее недостаточности. А при условии, что минимальный размер оплаты труда в России, хоть и поднятый на 119 рублей, все равно составляет мизерные 11 тыс. 280 руб. – существовать на него не может ни одно домохозяйство.

Исследование проходило с 15 по 29 сентября прошлого года во всех регионах России на основе личного опроса. 79,5% семей признались, что испытывают затруднения с приобретением нужного минимума товаров и им сложно уложиться в сумму семейного дохода, грубо говоря – легко сводить "концы с концами" не может подавляющее большинство россиян.

У 14,6% дела еще хуже, и они сталкиваются с "большими затруднениями". Более половины опрошенных не могут позволить себе "неожиданные траты" – то есть срочный ремонт, который нужен теперь куда чаще, так как рынок вторичного жилья приходит постепенно в упадок, не могут быстро сменить сломавшуюся бытовую технику или другие так называемые товары длительного пользования, не укладываются в бюджет и срочные медицинские услуги.

Более того, питание из мяса, птицы и рабы раз в два дня не могут себе позволить 10,1% семей, а употреблять фрукты в любое время года не могут 21,1% семей. Вопрос одежды и обуви у россиян также стоит остро: 35,4% семей не могут приобрести каждому члену семьи две пары сезонной обуви, обходясь часто одно парой несколько лет. Среди многодетных процент еще выше.

Радости семейных праздников не может позволить себе каждая четвертая семья – люди не приглашают гостей из-за экономии. То же самое с отпусками: даже одну неделю в год провести вне дома не может почти половина россиян – 49,1%. Самый удручающий показатель – это, конечно, отсутствие денег на жизненно важные лекарства – 11% семей сообщили, что средств на лекарства, от которых зависит жизнь, у них не остается.

По мнению того же Росстата, в среднем зарплата на душу населения составляет 32,6 тыс. руб., но где-то в расчетах закралась ошибка, по крайней мере, такое складывается ощущение, когда простые работники в регионах реагируют смехом, услышав про свои "средние" зарплаты. Так, например, было в Салаватском роддоме – на собрании директор роддома заявила, что врачи в роддоме получают в среднем 61 тыс. руб., акушерки – 35,4 тыс., детские медсестры – почти 30 тыс., младший медперсонал – 21 тыс. После чего зал разразился овациями и смехом.

Такая ситуация – по всей России, возможно, средний показатель не учитывает "заоблачные" московские зарплаты и мизерный доход в регионах, а также общий разрыв между богатыми бедными. К тому же не стоит забывать, что, согласно выводам экспертов, по данным о неравенстве в потреблении российских домохозяйств Аналитического центра при Правительстве РФ (АЦ) самые богатые никогда не участвуют в таких "опросах" исследователей из Росстата, как и люди из категории "самых бедных".

Даже по официальным данным в стране больше 20 млн нищих, 12% населения – это люди, которым с трудом хватает на еду, а может быть, иногда и не хватает. А на самом деле, по очень многим оценкам, уровень бедности в нашей стране превосходит 50%, рассказал Накануне.RU доктор исторических наук, депутат Госдумы шестого созыва Вячеслав Тетекин:

– Что касается прожиточного минимума, был скандал в Саратовской области, когда чиновница предложила пожить "на макарошках", и наш товарищ Николай Бондаренко провел этот самый "эксперимент" – попробовал прожить в месяц на 3,5 тыс. руб., сразу 10 кг потерял. Если бы продолжал эксперимент – заболел бы и, может быть, и умер.

Но самое страшное заключается в том, что, прежде всего, бедность распространяется на семьи с детьми, многодетным нужно больше 82 тыс., согласно исследованию – надо иметь в виду, что даже более-менее благополучная категория бюджетников, людей, которые имеют постоянную работу и регулярную зарплату, у них в среднем реальный уровень заработной платы где-то в пределах 25 тыс. руб. То есть, если ориентироваться на эту цифру, то двое работающих бюджетников получают где-то в пределах 50 тыс. руб. Это означает, что если в этой семьей есть двое детей, они автоматически оказываются в категории нищих. Вот это – положение, в котором находится подавляющее большинство граждан в нашей стране.