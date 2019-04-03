"Не просили рожать, а за мусор платите": в Госдуме предложили освободить детей от платы по новым тарифам

Депутат Госдумы Сергей Иванов призвал коллег выступить с обращением к правительству Российско Федерации с просьбой пересмотреть постановление № 354, где дети должны платить за вывоз мусора.

Парламентарий зачитал письмо, поступившее главе фракции ЛДПР Владимиру Жириновскому от Ольги Малёвой из Сальска Ростовской области, живущей с тремя детьми на пособие в 12 тыс. руб.

"Реально ли на эти деньги произвести такое количество мусора, так как кто-то в государстве с зарплатой в 400 тыс. руб. в месяц посчитал, что на человека в год три куба мусора получается? На её семью получается 12 кубов. Однако на деле – гораздо меньше, не набирается и 0,5 куба мусора. В результате Ольга Малёва задаётся вопросом – почему она должна платить так много за мусор, которого нет", – сообщил депутат.

При этом дети не работают, пока от них только расходы. "Опять скажете – "Государство не просило вас рожать?" – задаётся вопросом автор письма.

Женщина готова платить по старым тарифам, но не понимает, почему дети должны оплачивать вывоз мусора по тарифам работающего человека.

Сергей Иванов рассказал, что вскоре после получения письма связался с региональным оператором по вывозу мусора, который работает в Сальске, и поинтересовался, из-за чего стоимость вывоза мусора выросла в три раза. Народный избранник при этом считает, что со стартом "реформы" население не получило ничего, кроме роста тарифа. Разве что, возможно, через год будет организована площадка по сортировке мусора. Но сами региональные операторы в ответ упрекнули депутата, что делают всё по принятому властью закону.

В этой связи он выступил с инициативой пересмотреть "мусорную реформу" хотя бы в части освобождения детей от платы за вывоз отходов.

Ранее с законопроект об отмене платы за вывоз мусора для многодетных семей был внесён коммунистами в Тюменскую областную думу.