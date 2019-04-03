В Югре следователи разбираются в причинах смерти маленького ребенка

Следователи Ханты-Мансийска возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности" из-за смерти ребенка 2016 года рождения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК России по Югре.

Как сообщают в ведомстве, мальчик умер из-за болезни: 1 апреля у него поднялась температура. Родители обратились в больницу, врач назначил лечение амбулаторно. Утром 2 апреля ребенок скончался дома.

СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинская экспертиза, из больницы изъята вся медицинская документация на погибшего ребенка.