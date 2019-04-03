"Больше некого": Уткин рассказал, кого подозревает в организации нападения на него

Известный в прошлом комментатор Василий Уткин, заявивший о нападении на себя, намекнул, кто может стоять за его организацией.

Напомним, по данным Уткина, на него напали во вторник вечером после тренировки и брызнули чем-то в лицо: сделал это "молодой парень в капюшоне" в темноте возле машины. Злоумышленник снимал все происходящее на телефон - как полагает экс-комментатор, "для отчетности".

В передаче "Футбольный клуб" от 1 апреля (видео представлено ниже) Василий вновь поднимал тему адвоката Алана Агузарова, который якобы является спортивным агентом, близким к главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

Как пишет Infox.ru, позже Уткин добавил, что ему прыснули в левый глаз так называемой "черемухой", из-за чего у него было жжение и головокружение. Журналист не сообщил о посещении больницы после нападения, а были свидетели у происшествия - неизвестно.

Коллеги, я в почти полном порядке. Не надо мне звонить, мне нечего добавить к сказанному в телеграме. Добрых снов! pic.twitter.com/swsEqlHyQb — Василий Уткин (@radioutkin) 2 апреля 2019 г.

Несмотря на это, пострадавший не будет подавать заявление в полицию - об этом он заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва". Также Уткину задали вопрос, действительно ли он подозревает в организации нападения Станислава Черчесова, на что тот ответил, что ему "больше некого подозревать".

Напомним, ранее Черчесов, комментируя обвинения Уткина в возможной связи с агентской деятельностью Агузарова, заявил, что ему об этом ничего неизвестно.