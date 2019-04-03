03 Апреля 2019
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Происшествия Челябинская область

Экс-глава села на Южном Урале пойдет под суд за предоставление земли за взятку

Экс-глава Луговского сельского поселения Татьяна Куликова обвиняется в получении взятки, служебном подлоге и превышении полномочий.

В течение нескольких лет она выдавала гражданам фиктивные выписки из похозяйственной книги о наличии у них прав пользования земельными участками, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

За свои действия она получила взятки в сумме более 200 тыс. руб.

Ущерб местному бюджету - более 1,2 млн руб.

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Экс-глава села на Южном Урале пойдет под суд за предоставление земли за взятку

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Теги: Татьяна Куликова, село, ущерб, взятка, земля, СК, суд



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