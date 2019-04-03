Дмитрий Горицкий возглавил совет директоров "Запсибкомбанка"
Бывший президент "Запсибкомбанка", депутат Дмитрий Горицкий возглавил совет директоров кредитной организации, передает корреспондент Накануне.RU.
Члены совета директоров прекратили полномочия бывшего председателя, почетного гражданина Тюменской области Игоря Шаповалова. За кандидатуру Горицкого они проголосовали единогласно.
Напомним, президентом "Запсибкомбанка" стал выходец из группы ВТБ Александр Сурин. ВТБ, напомним, закрыл сделку по приобретению более 70% акций "Запсибкомбанка". Банк сделает обязательное предложение миноритарным акционерам о выкупе оставшейся доли акций.