Дмитрий Горицкий возглавил совет директоров "Запсибкомбанка"

Напомним, президентом "Запсибкомбанка" стал выходец из группы ВТБ Александр Сурин . ВТБ, напомним, закрыл сделку по приобретению более 70% акций "Запсибкомбанка" . Банк сделает обязательное предложение миноритарным акционерам о выкупе оставшейся доли акций.

Члены совета директоров прекратили полномочия бывшего председателя, почетного гражданина Тюменской области Игоря Шаповалова . За кандидатуру Горицкого они проголосовали единогласно.





