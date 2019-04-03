03 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

У Зеленского рассказали о первых шагах на посту президента

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах сразу начнет реформы тех отраслей, которые действующий президент Петр Порошенко только имитировал. Об этом заявил советник Зеленского экс-министр финансов Александр Данилюк, который обнародовал в Facebook свое выступление.
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"Первое – это судебная реформа. Мы на следующей неделе представим наше видение", - сказал он.

Напомним, на реформе судебной системы настаивают США, требуя запустить Антикоррупционный суд. О нем и упомянул Данилюк..

"Следующее - это перезапуск антикоррупционной инфраструктуры, которая, к сожалению, не работает, она политически зависима. Очень надеюсь, что Антикоррупционный суд не придется создавать формально Зеленскому, а это сделает Порошенко", - заявил Данилюк.

Он анонсировал "первые посадки вскоре после смены руководства страны" и создание института финансовых расследований.

Практически все политологи сходятся во мнении, что требование США создать "независимый" Антикоррупционный суд обусловлено их желанием иметь полностью независимый от украинских властей механизм управления страной через устранение неугодных политиков под предлогом борьбы с коррупцией. То есть "борьба с коррупцией" будет карательным инструментом для тех политиков, которые будут уклоняться от следования интересам США.

Перед выборами Накануне.RU писало о том, что в США недовольны тем, что Порошенко так и не запустил Антикоррупционный суд. А тот закон, который был принят по указанию Порошенко, США не устроил.

Отметим, что в 2017 году на Данилюка было заведено уголовное дело о неуплате налогов, но потом было закрыто.

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У Зеленского рассказали о первых шагах на посту президента

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Теги: Украина, выборы президента Украины, Владимир Зеленский



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