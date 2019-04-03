Глава Крыма об уголовном деле мэра Евпатории: неприкасаемых нет, он обязан прояснить ситуацию

03 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что принесут выборы президента Украины?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия В России Крым

Глава Крыма об уголовном деле мэра Евпатории: неприкасаемых нет, он обязан прояснить ситуацию

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал ситуацию с главой администрации Евпатории Андреем Филоновым, который стал фигурантом уголовного дела.
Читайте также:

Ранее стало известно, что против Филонова возбудили дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Дома и на работе у чиновника идут обыски.

Как сообщили Накануне.RU в управлении информации и пресс-службы главы Крыма, ФСБ проводит оперативно-следственные мероприятия, направленные на предотвращение хищения бюджетных средств. Сергей Аксенов выразил уверенность, что правоохранительные органы смогут объективно разобраться в этом деле.

"Проверяются все без исключения. Неприкасаемых нет, это часть системной работы, которая будет продолжаться. Ситуация находится на контроле как у меня, так и у руководства правоохранительных органов", - заявил Аксенов.

Сергей Аксенов(2017)|Фото: 1-krym.ru

По его словам, все крымские чиновники знают, каков порядок контроля за расходованием бюджетных средств и видят, какие жесткие меры принимаются в рамках борьбы с коррупцией и превышением полномочий.

"У правоохранителей появились вопросы к Андрею Владимировичу, он обязан прояснить ситуацию, ответить на все вопросы следствия", - добавил глава Крыма.

Напомним, недавно депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин предложил проверить крымских чиновников на предмет наличия гражданства Украины. Запросы были направлены на имя Сергея Аксенова и губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Глава Крыма об уголовном деле мэра Евпатории: неприкасаемых нет, он обязан прояснить ситуацию

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Евпатория, мэр, дело, Аксенов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли ожидать обострения в Донбассе с приходом Зеленского?

Результаты 85

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети