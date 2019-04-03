Глава Крыма об уголовном деле мэра Евпатории: неприкасаемых нет, он обязан прояснить ситуацию

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал ситуацию с главой администрации Евпатории Андреем Филоновым, который стал фигурантом уголовного дела.

Ранее стало известно, что против Филонова возбудили дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Дома и на работе у чиновника идут обыски.

Как сообщили Накануне.RU в управлении информации и пресс-службы главы Крыма, ФСБ проводит оперативно-следственные мероприятия, направленные на предотвращение хищения бюджетных средств. Сергей Аксенов выразил уверенность, что правоохранительные органы смогут объективно разобраться в этом деле.

"Проверяются все без исключения. Неприкасаемых нет, это часть системной работы, которая будет продолжаться. Ситуация находится на контроле как у меня, так и у руководства правоохранительных органов", - заявил Аксенов.

По его словам, все крымские чиновники знают, каков порядок контроля за расходованием бюджетных средств и видят, какие жесткие меры принимаются в рамках борьбы с коррупцией и превышением полномочий.

"У правоохранителей появились вопросы к Андрею Владимировичу, он обязан прояснить ситуацию, ответить на все вопросы следствия", - добавил глава Крыма.

Напомним, недавно депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин предложил проверить крымских чиновников на предмет наличия гражданства Украины. Запросы были направлены на имя Сергея Аксенова и губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.