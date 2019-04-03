03 Апреля 2019
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Общество Челябинская область

Компания семьи челябинского депутата Госдумы судится с "ГАЗ" за товарный знак автомобиля "Победа"

ООО "Хартунг" (принадлежит семье депутата Госдумы Валерия Гартунга) просит досрочно прекратить правовую охрану товарного знака "Победа", правообладателем которого является ПАО "ГАЗ", вследствие его неиспользования. Исковое заявление подано в суд по интеллектуальным правам. Соответствующая информация опубликована на сайте "Электронное правосудие", передает корреспондент Накануне.RU.

Суд принял к производству исковое заявление. Рассмотрение назначено на 22 апреля.

"ООО "Хартунг" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к публичному акционерному обществу "ГАЗ" о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 411871 в отношении всех товаров 12-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, для которых указанный товарный знак зарегистрирован, вследствие его неиспользования", - говорится в определении суда.

Суд предложил "Хартунг" представить доказательства заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. "ГАЗ" должен подготовить мотивированный отзыв на исковое заявление, а также доказательства использования товарного знака в течение последних трех лет.


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Компания семьи челябинского депутата Госдумы судится с "ГАЗ" за товарный знак автомобиля "Победа"

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Теги: Валерий Гартунг, Газ, Победа, суд, товарный знак,



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