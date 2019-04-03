В Тюмени легковой автомобиль опрокинул "Газель"

Сегодня в Тюмени под мостом ул. Мельникайте, недалеко от торгового центра "Южный" произошло столкновение автомобиля Alfa Romeo с "Газелью". От удара "Газель" опрокинулась на бок. Фотографии с меcта аварии интернет-пользователи опубликовали в группе "ЧС Тюмень" социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

В тюменском ГИБДД сообщили, что информация об аварии к ним не поступала. По словам начальника отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области Анжела Борисова, скорее всего, столкновение обошлось без пострадавших.