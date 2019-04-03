03 Апреля 2019
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

На Среднем Урале бывший врач-нейрохирург получил два года за смерть пациентки

Суд на Среднем Урале вынес приговор 40-летнему бывшему врачу-нейрохирургу Алапаевской городской больницы. Его признали виновным в причинении по неосторожности смерти одной из пациенток.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, в апреле 2017 года доктор, делая медицинскую процедуру пациентке из травматологического отделения, не проконтролировал соответствие данного ему медсестрой препарата ранее назначенному им лично и ввел не то лекарство в спинномозговой канал пациентке.

Ультравист, лекарственный препарат(2019)|Фото: СУ СКР по Свердловской области

Фото препаратов из материалов дела

Как показало расследование, введенный медиком йодсодержащий препарат повлек наступление у нее анафилактоидного шока, в результате чего она умерла. Экспертиза показала прямую причинно-следственную связь между неосторожными действиями врача-нейрохирурга и смертью женщины.

Суд вынес свой приговор: теперь уже бывшему доктору назначено два года ограничения свободы. Также он лишен права заниматься медицинской деятельностью.

Как сообщало Накануне.RU, сейчас в Свердловской области расследуется уголовное дело по факту некачественного оказания медицинских услуг. В больнице Полевского малолетнему ребенку поставили капельницу с раствором, срок годности которого истек еще в 2016 году.

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На Среднем Урале бывший врач-нейрохирург получил два года за смерть пациентки

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Теги: врач, пациентка, смерть, суд, приговор



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