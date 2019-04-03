Фарион призвала посадить Зеленского в тюрьму за русский язык

Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, известная своими русофобскими взглядами, призвала отправить кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в тюрьму за то, что он говорит по-русски. В частности, тот выразил избирателям благодарность по-русски.

"Вы можете перевести [на мову], что оно несло? Оно в украинском государстве живет, оно выучило державну мову?! Его за решетку надо уже сажать сегодня, не допуская до второго тура! Оно насилует мову на глазах у всей страны", - возмутилась Фарион.

Она заявила, что с 30% граждан, проголосовавших за Зеленского, "мы начинаем серьезную войну".

Напомним, Зеленский в первом туре президентских выборов набрал 30,2%. Сторонники президента Петра Порошенко резко недовольны результатами, ожидают "пророссийского реванша" и высказываются за новую революцию. При этом Зеленский не скрывает, что полностью ориентируется на Запад.