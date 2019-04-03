В Китае впервые с 1990 года отмечено падение продаж автомобилей

Китайская ассоциация автодилеров подвела итоги развития отрасли в 2018 г. Продажи автомобилей впервые показали падение. Отмечается, что спад стал "неоспоримым фактом".

Производство и продажи легковых автомобилей в КНР в прошлом году составили соответственно 23,529 млн и 23,71 млн. Эти показатели на 5,2% и 4,1% ниже, чем в 2017 г. Это первый спад в автомобильной промышленности Китая с 1990 г.

Согласно прогнозам ассоциации автодилеров, продажи в этом году будут примерно на уровне 2018 г. – около 28 млн машин. Таким образом, предстоит ещё один непростой год для китайских производителей автомобилей.

Сообщается, что соответствующие министерства и ведомства отнеслись к происходящему с большим вниманием и уже ведут работу с ассоциацией, чтобы разработать меры по росту продаж автомобилей.