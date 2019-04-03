"Двойник" москвича снял деньги с его счетов на сумму свыше 10 млн рублей

У москвича похититили свыше 10 млн рублей со счетов в банке, по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на столичный главк МВД.

Сообщается, что заявление о пропаже денежных средств мужчина подал в ОМВД России по Таганскому району еще в начале марта.

"С его слов, с одного вклада пропало €100 тыс. и со второго - 2,99 млн рублей", - отметили в ведомстве,

Сотрудники банка уведомили мужчину, что все его денежные средства были сняты со счетов в одном из офисов банка на Воронцовской улице.

Ранее было установлено, что 22 февраля в банк пришел "двойник" заявителя, предъявил паспорт и забрал в банке 10,39 млн рублей.