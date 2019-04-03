Депутаты Екатеринбурга направят обращение в Госдуму на тему зачисления детей в первые классы

03 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что принесут выборы президента Украины?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Образование Свердловская область Центральный ФО В России Москва

Депутаты Екатеринбурга направят обращение в Госдуму на тему зачисления детей в первые классы

Постоянная комиссия по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодёжной политики решила принять предложение депутата Дмитрия Сергина на тему школьной льготы при зачислении детей и направить обращение в Государственную думу, передаёт корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Депутаты предлагают включить в законопроект о зачислении в первую очередь ещё несколько групп: детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей, а также детей-инвалидов и детей, у которых один из родителей является инвалидом.

Изначально Сергин заявил, что хотел внести законопроект в Заксобрание региона, чтобы включить сразу четыре группы, которые могут попасть в школу вне очереди: дети-сироты и дети, которые остались без попечения родителей, семьи, где есть более двух детей, дети-инвалиды и дети, у которых один из родителей является инвалидом, а также детям, чьи родители работают в образовательных учреждениях.

Ранее это предложение было забраковано на уровне ЗакСО, прокуратуры и других ведомств. В связи с этим депутаты Екатеринбурга решили направить обращение в Госдуму.

Дмитрий Сергин(2019)|Фото: Накануне.RU

"Есть термин – мера социальной поддержки, именно её мы и предлагаем применить в законе Свердловской области. Лоббируя этот закон, мы говорим о мере, а она может быть рассмотрена на уровне Заксобрания. То, что мы не оставляем эту тему и обсуждаем её – хорошо. В Госудуму ещё внесён частично аналогичный проект. Из 20 тыс. первоклассников – пять тыс. из них могут попасть под этот проект", - заявил Сергин.

Сейчас в Госдуме рассматривают законопроект о льготном зачислении в первом чтении. Речь идёт о зачислении детей из многодетных семей и детей работников образовательных учреждений. Этот документ местные депутаты и предлагают дополнить.

Напомним, что из-за проблем при зачислении детей через сайт Госуслуг в школы зачислили всех, кто подавал заявление, без учета вместимости учебных заведений. Особенно остро недостаток помещений проявился в Академическом и прилегающем к нему Краснолесье, где сформировано по несколько десятков первых классов

По данным мэрии, в последующие годы таких проблем не будет. До 2023 года запланирован ремонт, реконструкция и строительство более 50 школ. Этот вопрос находится в числе приоритетных.

Ранее депутат Екатеринбургской городской думы Михаил Матвеев предложил строить школы и сады за счёт покупателей квартир в новостройках.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Депутаты Екатеринбурга направят обращение в Госдуму на тему зачисления детей в первые классы

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: депутаты, Госдума, первоклассники, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.03.2019 13:30 Мск Мэрия Екатеринбурга прорабатывает вопрос о возможной организации выездных классов
Ранее 18.03.2019 10:15 Мск Мэрия Екатеринбурга может переложить ответственность за запись первоклассников на районные администрации
Ранее 11.03.2019 11:26 Мск В школах Екатеринбурга дополнительно создадут 12 тысяч мест
Ранее 27.02.2019 15:44 Мск "Резиновые" школы в Екатеринбурге будут работать на волевых. Новые здания обещают не раньше 2021 года
Ранее 20.02.2019 10:19 Мск Депутаты назвали третью смену в школах Екатеринбурга "ЧП федерального масштаба"
Ранее 18.02.2019 13:39 Мск Куйвашев обсудил с Мерзляковой проблемы записи детей в первые классы
Ранее 18.02.2019 11:20 Мск В Екатеринбурге предложили строить школы и сады за счёт покупателей квартир в новостройках
Ранее 18.02.2019 08:40 Мск Жители Екатеринбурга обратились к Путину. Землю для школ и садиков отдают под ЖК
Ранее 14.02.2019 11:32 Мск В подрыве кампании по зачислению уральских первоклассников могут быть замешаны хакеры
Ранее 13.02.2019 11:33 Мск Омбудсмен предложил с помощью школьных автобусов решить проблему переполненности первых классов в Екатеринбурге
Ранее 12.02.2019 15:07 Мск В три смены? В школах Екатеринбурга рекордно увеличивают количество первых классов из-за сбоя записи
Ранее 12.02.2019 11:10 Мск "Переживали до последнего". Родители начали получать приказы о зачислении первоклассников в школы Екатеринбурга
Ранее 11.02.2019 14:20 Мск "Отбросили назад на 68 человек". В Екатеринбурге - новые проблемы с записью в первые классы
Ранее 08.02.2019 11:09 Мск Общественники Екатеринбурга требуют от мэрии "не отмалчиваться" и срочно разобраться с зачислением первоклассников
Ранее 05.02.2019 11:25 Мск Прокуратура Екатеринбурга запустила "горячую линию" о нарушениях при зачислении в первые классы
Ранее 05.02.2019 08:20 Мск Уральский родительский комитет открыл "горячую линию" в Екатеринбурге по записи детей в первые классы
Ранее 01.02.2019 08:24 Мск "Ошибка" и "отказ": родители первоклассников Екатеринбурга столкнулись с трудностями при записи детей в школы
Ранее 31.01.2019 13:25 Мск Сегодня ночью в Екатеринбурге стартует запись в первые классы: для родителей подготовили инструкцию
Ранее 25.01.2019 11:26 Мск В Екатеринбурге для будущих первоклассников открыли 20 тысяч мест
Ранее 31.08.2018 12:16 Мск Форма, рюкзак, канцтовары, цветы. В Екатеринбурге первоклассника стоит собирать весной, а не летом - так дешевле

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли ожидать обострения в Донбассе с приходом Зеленского?

Результаты 81

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети