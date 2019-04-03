Депутаты Екатеринбурга направят обращение в Госдуму на тему зачисления детей в первые классы

Постоянная комиссия по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодёжной политики решила принять предложение депутата Дмитрия Сергина на тему школьной льготы при зачислении детей и направить обращение в Государственную думу, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Депутаты предлагают включить в законопроект о зачислении в первую очередь ещё несколько групп: детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей, а также детей-инвалидов и детей, у которых один из родителей является инвалидом.

Изначально Сергин заявил, что хотел внести законопроект в Заксобрание региона, чтобы включить сразу четыре группы, которые могут попасть в школу вне очереди: дети-сироты и дети, которые остались без попечения родителей, семьи, где есть более двух детей, дети-инвалиды и дети, у которых один из родителей является инвалидом, а также детям, чьи родители работают в образовательных учреждениях.

Ранее это предложение было забраковано на уровне ЗакСО, прокуратуры и других ведомств. В связи с этим депутаты Екатеринбурга решили направить обращение в Госдуму.

"Есть термин – мера социальной поддержки, именно её мы и предлагаем применить в законе Свердловской области. Лоббируя этот закон, мы говорим о мере, а она может быть рассмотрена на уровне Заксобрания. То, что мы не оставляем эту тему и обсуждаем её – хорошо. В Госудуму ещё внесён частично аналогичный проект. Из 20 тыс. первоклассников – пять тыс. из них могут попасть под этот проект", - заявил Сергин.

Сейчас в Госдуме рассматривают законопроект о льготном зачислении в первом чтении. Речь идёт о зачислении детей из многодетных семей и детей работников образовательных учреждений. Этот документ местные депутаты и предлагают дополнить.

Напомним, что из-за проблем при зачислении детей через сайт Госуслуг в школы зачислили всех, кто подавал заявление, без учета вместимости учебных заведений. Особенно остро недостаток помещений проявился в Академическом и прилегающем к нему Краснолесье, где сформировано по несколько десятков первых классов

По данным мэрии, в последующие годы таких проблем не будет. До 2023 года запланирован ремонт, реконструкция и строительство более 50 школ. Этот вопрос находится в числе приоритетных.

Ранее депутат Екатеринбургской городской думы Михаил Матвеев предложил строить школы и сады за счёт покупателей квартир в новостройках.