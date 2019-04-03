В Кургане сотрудница турфирмы "Фламинго" обманула клиентов на несколько миллионов рублей
Заместитель директора турфирмы "Фламинго" в Кургане 56 раз обманула клиентов на сумму в 5,6 млн руб.
С августа 2017 года по март 2018 года женщина похитила деньги граждан, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.
Злоумышленница размещала в соцсетях информацию о предстоящих турах в Турцию, на Мальдивы и в Доминикану, а также на Кубу и в другие места по заниженной стоимости.
При этом женщина не имела возможности заключения соответствующих договоров с туроператорами. После получения от граждан денег за выбранный тур, она оформляла нужные документы.
Вот только бронирование отелей она не делала и деньги туроператорам не переводила.
Сейчас ей грозит до 6 лет тюрьмы.