03 Апреля 2019
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Происшествия Курганская область

В Кургане сотрудница турфирмы "Фламинго" обманула клиентов на несколько миллионов рублей

Заместитель директора турфирмы "Фламинго" в Кургане 56 раз обманула клиентов на сумму в 5,6 млн руб.

С августа 2017 года по март 2018 года женщина похитила деньги граждан, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Злоумышленница размещала в соцсетях информацию о предстоящих турах в Турцию, на Мальдивы и в Доминикану, а также на Кубу и в другие места по заниженной стоимости.

При этом женщина не имела возможности заключения соответствующих договоров с туроператорами. После получения от граждан денег за выбранный тур, она оформляла нужные документы.

Вот только бронирование отелей она не делала и деньги туроператорам не переводила.

Сейчас ей грозит до 6 лет тюрьмы.

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В Кургане сотрудница турфирмы "Фламинго" обманула клиентов на несколько миллионов рублей

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Теги: турфирма, Курган, Фламинго, суд, мошенничество



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