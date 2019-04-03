Из-за смерти пенсионерки в Березниках, на которую упала ледяная глыба, возбуждено уголовное дело

В Березниках возбудили уголовное дело из-за смерти 80-летней женщины, на которую с крыши упала ледяная глыба, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Пермскому краю.

"Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - пояснили в ведомстве.

Напомним, трагедия произошла вчера вечером. По версии следствия, обрушение наледи с фрагмента кровли над подъездом многоквартирного жилого дома, расположенного по улице Свердлова на женщину 1937 года рождения, произошло из-за ненадлежащего выполнения предприятием ЖКХ снегоочистительных работ. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Сотрудники правоохранительных органов провели осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти погибшей женщины, в офисе предприятия ЖКХ изъята соответствующая документация.

Следователи устанавливают и допрашивают свидетелей, проводят все необходимые следственные действия для установления обстоятельств произошедшего. Ведется сбор и закрепление доказательной базы.