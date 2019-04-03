"Надо включить НКО в предоставление социальных услуг". Воронежский губернатор встретился с региональными НКО

Накануне в Воронеже состоялось заседание совета по государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, передает корреспондент Накануне.RU. Заседание прошло под председательством губернатора Александр Гусева.

Руководитель департамента социальной защиты области Ольга Сергеева рассказала о реализации мер по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению.Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) ведется в регионе в рамках подпрограммы «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» государственной программы Воронежской области «Социальная поддержка граждан» с 2014 года.Проводятся конкурсы по распределению грантов в форме субсидий СОНКО на реализацию программ. За последние 5 лет победителями признаны 135 проектов. Они получили финансовую поддержку на общую сумму более 70 млн рублей. Департамент продолжает работу по содействию в подготовке и реализации муниципальных программ поддержки СОНКО. В 2017–2018 годах в рамках проведенных конкурсов на предоставление субсидий из областной казны бюджетам муниципальных образований Воронежской области на поддержку СОНКО было распределено 15,5 млн рублей. На эту сумму органами местного самоуправления оказана поддержка 28 СОНКО.

Для правовой, бухгалтерской, информационной, консультационной, образовательной и иных видов помощи СОНКО в 2016 году на территории Воронежской области создана АНО «Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций Воронежской области «Воронежский Дом НКО». За три года услугами Ресурсного центра воспользовались более 200 организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере. Одним из перспективных направлений работы департамента социальной защиты области является расширение участия СОНКО в оказании населению социальных услуг.

Как сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, за 2016–2018 годы в реестр поставщиков социальных услуг в регионе включены 10 негосударственных организаций. Их социальными услугами охвачены более 3000 граждан.В 2019 году будут выявлены СОНКО, оказывающие социальные услуги, но еще не включенные в соответствующий реестр, и СОНКО, имеющие потенциал оказания социальных услуг. Согласно «дорожной карте» показатель «доля СОНКО, оказывающих социальные услуги от общего числа организаций социального обслуживания всех форм собственности» должен достичь 30% к 2021 году.

Губернатор региона Александр Гусев информацию оценил критически. "У вас есть неравнодушные люди, которые объединились в некоммерческие организации и готовы помогать социально незащищенным слоям населения. Что нам мешает этих людей начать использовать? Мы всё деньги куда-то прячем, боимся дать в руки, а эти люди распорядятся ими гораздо эффективнее, чем мы. Я хочу от вас услышать план действий, по которому мы не к 2021 году 30% обеспечим, а что конкретно уже в 2019 году мы в рублях сможем отдать в некоммерческий сектор", – поставил задачу Александр Гусев. И поручил в течение месяца подготовить соответствующий план, где должны быть отражены сроки и финансирование некоммерческих организаций.

"Мне нужно, чтобы мы включили НКО в предоставление социальных услуг, – подчеркнул губернатор, – Мы с вами обсуждаем тему, как волонтеров привлечь к тому, чтобы они ходили к нашим одиноким бабушкам, которые с кровати не встают. Чтобы они могли им тепло человеческое, помимо буханки хлеба, принести. Давайте в рабочем порядке вы мне представите план действий, где будут описаны деньги – сроки: когда, сколько, по каким направлениям денег пойдет в некоммерческий сектор. И давайте смелее это делать. Абсолютное большинство людей – это люди с широкой душой, которые хотят чем-то помочь обездоленным людям. Возможно, там и жулики есть, которые захотят что-то украсть. Важно саму систему сейчас создать, чтобы в нас поверили, что мы к ним лицом повернулись, что мы с ними взаимодействуем. А жуликов посадим, если такие найдутся.

Об участии некоммерческих организаций Воронежской области в федеральных грантовых программах рассказал директор АНО «Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций Воронежской области «Воронежский Дом НКО» Валерий Черников. Некоммерческие негосударственные организации Воронежской области принимают активное участие в федеральных конкурсах. В 2017 году 36 региональных СОНКО стали победителями конкурса Фонда президентских грантов и получили 50 млн руб. федеральных средств для реализации в Воронежской области социально значимых проектов. В 2018 году победителями стали уже 57 организаций с общей суммой господдержки 72 млн руб. Данный показатель позволил Воронежской области войти в тройку регионов-лидеров по привлечению средств СОНКО из Фонда президентских грантов.

Губернатор одобрил активность воронежских НКО в получении грантов и отметил, что необходимо обучать людей, в том числе тому, как правильно оформлять заявки. Губернатор поручил Валерию Черникову с коллегами в регионах, сопоставимых по численности населения и объему бюджета, провести сравнительный анализ средств, которые выделяются на гранты.

О проблемах поддержки некоммерческих организаций на муниципальном уровне рассказал заместитель руководителя управления региональной политики правительства Воронежской области – начальник экспертно-аналитического отдела Илья Иванов. Он отметил, что взаимодействие органов местного самоуправления с НКО чаще всего носит нерегулярный, ситуативный характер. Губернатор призвал "больше усилий прилагать, в том числе и обучать наших коллег из районов".

О развитии добровольческой (волонтерской) деятельности и реализация стандарта поддержки волонтеров в регионе участников проинформировал руководитель департамента образования, науки и молодежной политики области Олег Мосолов. Он напомнил, что в 2018 году на базе Областного молодежного центра начал функционировать Ресурсный центр поддержки добровольчества (волонтерства). Его программа деятельности стала победителем всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» и получила субсидию на 2019 год в размере более 8 млн рублей. В 2019 году также стартует региональный проект «Социальная активность», направленный на увеличение количества волонтеров и их объединений в образовательных организациях Воронежской области.

Резюмируя, губернатор региона отметил: "Ресурсный центр поддержки добровольчества пока имеет скромный формат. Мы его в этом году сохраним. Посмотрим, какая будет отдача. Если поймем, что есть возможности для развития и для получения более значимых результатов, тогда уже будем принимать решение, как с ним дальше поступить".