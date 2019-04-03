В Тюмени горит дом известного реставратора

В Тюмени на ул. Дзержинского горит дом известного реставратора Вадима Шитова. Деревянное здание 19 века тушат 12 пожарных расчетов, передает корреспондент Накануне.RU.

В доме находятся мастерские реставратора, объект является памятником архитектуры.

Здание горит порядка 40 минут. Помимо пожарных расчетов, на месте присутствуют медики, за помощью обратился один человек с ожогами.

На текущий момент справиться с огнем не удалось, причина возгорания неизвестна. На подъезде к дому перекрыто движение, пожарные продолжают работу.