Депутат Екатеринбурга предложила поставить памятник учителю. "Желательно в виде женщины"

Депутат городской думы Екатеринбурга Елена Дерягина (на фото) предложила возвести в городе памятник учителю. Этот вопрос обсудили сегодня на постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодёжной политике, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Обсуждение состоялось во время доклада главы департамента образования Екатерины Сибирцевой о развитии кадрового потенциала в образовательном комплексе города. По её словам, в школах работает много переселенцев из Казахстана и других городов области, а выпускников профессиональных вузов Екатеринбурга не хватает, чтобы ликвидировать потребности во всех школах. Сибирцева рассказала, что в городе будет возобновлён проект "Педагогический класс", в ходе которого будут общаться со старшеклассниками и привлекать их к профессии учителя.

Депутаты предложили построить для молодых учителей, которые не проживают в Екатеринбурге, общежития. Но Екатерина Сибирцева сообщила, что департамент работает с ограниченными финансами.

После этого возникла идея возвести памятник и улучшить роль и статус учителя. Глава департамента образования добавила, что такая инициатива находится в разработке, макет памятника уже готов. Елена Дерягина лишь добавила пожелание, чтобы скульптура была в виде женщины.