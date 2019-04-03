Вместо уборочной техники? Для чиновников Екатеринбурга купят легковые авто на 18 млн

Мэрия Екатеринбурга намерена в мае этого года приобрести за 18 млн руб. 10 легковых автомобилей для своей автобазы, соответствующая информация размещена на официальном сайте муниципальных закупок, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В контракте не указана конкретная марка, оговариваются лишь "средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 см3, новые".

Учитывая, что в настоящее время автопарк мэрии состоит преимущественно из японских Toyota Camry, речь идёт именно об этих машинах.

Дата проведения аукциона среди поставщиков – 22 апреля. После заключения контракта автомобили должны быть поставлены заказчику в течение 10 дней.

Отметим, что ранее администрация Екатеринбурга анонсировала приобретение дополнительной мини-техники для быстрой уборки тротуаров. По словам вице-мэра по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексея Бубнова, на каждый район выделят по 2-3 машины, которые облегчат работу дворникам. Но на закупку этой техники конкурс до сих пор не объявили.