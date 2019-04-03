"На рубль теперь влияет не нефть, а санкции"

Рубль перестает зависеть от цен на нефть, но внешняя политическая конъюнктура на него по-прежнему влияет. Об этом ректор РАНХиГС Владимир Мау заявил на пресс-конференции, посвященной экономической ситуации в России. Экономист Александр Одинцов считает, что для текущего момента это действительно так, но говорить о том, что рубль навсегда "отвязался" от нефти – преждевременно, передает корреспондент Накануне.RU.

Российская экономика выполнила "программу минимум" – ушла от жесткой привязки рубля к нефти, заявил Владимир Мау. Национальная валюта перестала колебаться вместе с колебаниями "черного золота", добавил экономист, слова которого приводит "Регнум".

"Мониторинг показывает очень интересный тренд. Мы много говорили об отвязывании рубля от нефти, и мониторинг показывает, что это происходит. Но одновременно рубль остается уязвимым и зависимым от внешней конъюнктуры. Здесь и санкционные вещи, и политика ФРС, которая влияет на многие страны", – отметил Мау.

Независимый экономист – аналитик Александр Одинцов с утверждением Владимира Мау согласился отчасти. Действительно, сейчас рубль мало зависит от колебаний нефти, но все же если баррель вдруг резко подешевеет – курс заметно изменится.

"Давайте поставим эксперимент: опустим стоимость нефти до уровня 30 долларов за баррель. Изменится ли курс? Конечно. Поэтому подобные заявления носят достаточно условный характер. Да, в текущих условиях, когда достигается определенное равновесие и нормальный уровень цен, можно считать, что основным фактором, влияющим на рубль, являются санкции. Дескать, если американцы сейчас что-нибудь сварганят для нас, то ситуация резко изменится", – пояснил экономист Накануне.RU.

В финансовой среде и на рынке ситуация стабильна, и вряд ли в ближайшее время цены на нефть резко изменятся.

"Поэтому я считаю, что с одной стороны утверждение в текущем моменте верное, но вообще, если говорить об общей зависимости, то я бы не сказал, что рубль не зависит от нефти. Очень сильно зависит. Любые резкие изменения цен на нефть, естественно, приведут к девальвации рубля. Другое дело, что такого в ближайшее время, скорее всего, не будет, потому что сейчас ситуации более-менее стабильна на рынках", – заключил эксперт.