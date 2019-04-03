Уралец оплатил сразу 66 штрафов ГИБДД, чтобы не лишиться трех своих автомобилей

03 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что принесут выборы президента Украины?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область Уральский ФО

Уралец оплатил сразу 66 штрафов ГИБДД, чтобы не лишиться трех своих автомобилей

На Среднем Урале должник оплатил сразу 66 штрафов ГИБДД. Иначе его автомобили могли арестовать.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в УФССП России по Свердловской области, 33-летний автолюбитель задолжал 45 тысяч рублей за нарушения правил дорожного движения. Основными были превышение скорости и несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части. Все уведомления о штрафах свердловчанин игнорировал.

Тогда судебным приставом было вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении авто должника: одного ВАЗ-21123 и двух ВАЗ-21063. Сразу после этого уралец погасил задолженность в полном объеме.

Как сообщало Накануне.RU, недавно житель Екатеринбурга накопил 61 административный штраф за нарушения ПДД. Его автомобиль - "Тойота Камри" - был арестован. После этого должник расплатился по счетам, машину ему вернули.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Уралец оплатил сразу 66 штрафов ГИБДД, чтобы не лишиться трех своих автомобилей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: штрафы, приставы, ГИБДД, Средний Урал



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли ожидать обострения в Донбассе с приходом Зеленского?

Результаты 80

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети