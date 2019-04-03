Уралец оплатил сразу 66 штрафов ГИБДД, чтобы не лишиться трех своих автомобилей

На Среднем Урале должник оплатил сразу 66 штрафов ГИБДД. Иначе его автомобили могли арестовать.

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Как сообщили Накануне.RU в УФССП России по Свердловской области, 33-летний автолюбитель задолжал 45 тысяч рублей за нарушения правил дорожного движения. Основными были превышение скорости и несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части. Все уведомления о штрафах свердловчанин игнорировал.

Тогда судебным приставом было вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении авто должника: одного ВАЗ-21123 и двух ВАЗ-21063. Сразу после этого уралец погасил задолженность в полном объеме.

Как сообщало Накануне.RU, недавно житель Екатеринбурга накопил 61 административный штраф за нарушения ПДД. Его автомобиль - "Тойота Камри" - был арестован. После этого должник расплатился по счетам, машину ему вернули.