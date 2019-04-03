С федеральной головы на местную. Медведев: Очень бы хотелось, чтобы регионы занимались поддержкой франшиз сами

Реализацию президентского поручения о франшизах премьер-министр Дмитрий Медведев переложил с федеральной головы на региональную - встречаясь накануне с представителями малого и среднего бизнеса Прикамья, глава Правительства отметил - "если честно, хотелось бы, чтобы этим занимались регионы".

Напомним, президентом поставлена задача увеличить долю малого и среднего бизнеса в ВВП страны с нынешних 22% до 32,5% в последующие 6 лет, а доли экспорта субъектов МСП в общем объеме несырьевого экспорта — до 10%. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, должна вырасти до 25 млн человек. Паспорт нацпроекта предусматривает план по созданию региональных франшиз, целевым показателем является создание 20 региональных франшиз в каждом субъекте страны.

"Что касается поддержки на федеральном уровне региональной темы, связанной с франчайзингом, отбором франшиз, наверное, об этом можно говорить, но вообще-то, если честно, мне бы хотелось, чтобы регионы этим сами занимались. Потому что это уж совсем региональная тема", — заявил Дмитрий Медведев.

В свою очередь губернатор Пермского края Максим Решетников отметил готовность региона помогать создавать и тиражировать франшизы через бизнес-навигатор.

"У нас есть ряд успешных предприятий, которые успешно тиражируются и распространяют свой бизнес через франшизы. Давайте предложим им разместить франшизы на бизнес-навигаторе. Тем более, что мы действительно видим результат от использования этой платформы. Думаю, что предприниматели втянутся и мы решим вопрос", — отметил Максим Решетников.