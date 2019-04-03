Производство колесных пар УВЗ получило искусственный интеллект: многие операции выполняются в десятки раз быстрее

Работники Уралвагонзавода (входит в государственную корпорацию Ростех) собственными силами разработали автоматизированную информационную систему "ЗЕВС" и внедрили ее в цехе колесных пар.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, выгода от создания собственного программного продукта,проходящего в данный момент опытную эксплуатацию, составила около 8 млн руб. (во столько оценивается аналог программы у сторонних компаний).

Отмечается, что "ЗЕВС" позволяет просматривать в едином интерфейсе технологические параметры нескольких процессов: проверку осей на установке магнитно-порошковой диагностики, запрессовку колес и подшипников, измерение геометрических параметров колесной пары. Теперь, как отмечают специалисты, многие операции выполняются в десятки раз быстрее.

В текущее время к системе подключено 50% необходимого оборудования линии полуавтоматизированной сборки. Собрана информация о производстве свыше 40 тыс. колесных пар.

"Уже на опытном этапе можно с уверенностью сказать, что система доказала свою эффективность", - отмечают на предприятии.