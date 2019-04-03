На Южном Урале супругов приговорили к тюремному сроку за фиктивный грант КФХ

В Карталах осудили семейную пару за мошенничество с грантом на крестьянско-фермерское хозяйство.

Глава семьи предоставил в конкурсную комиссию при Министерстве сельского хозяйства Челябинской области ложные сведения для получения гранта - на самом деле никакого хозяйства он открывать не хотел, похитив 600 тыс. руб., сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Жена по той же схеме похитила 1 млн руб.

Приговором суда виновные осуждены к наказаниям в виде лишения свободы на 2 года и один год шесть месяцев, условно с испытательным сроком, соответственно, в два и полтора года.