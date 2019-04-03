03 Апреля 2019
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Политика Центральный ФО Воронежская область

Александр Гусев дал установку коллективу созданного центра эффективности: Стратегические вопросы являются наиважнейшими в работе облправительства

Воронежский губернатор встретился с коллективом Центра эффективности правительства Воронежской области, передает корреспондент Накануне.RU. В рабочей встрече участвовали руководитель секретариата губернатора Игорь Лотков, директор Центра управления изменениями ВШГУ РАНХиГС Алексей Шипов, директор Воронежского филиала РАНХиГС Евгений Подвальный, эксперты РАНХиГС.

О создании центра эффективности - собственной команды по управлению изменениями - губернатор Александр Гусев объявил в ходе стратегической сессии «Современное государственное управление. Цикл стратегического управления», прошедшей в феврале. Тогда глава региона отметив, что главная задача подразделения - содействие в настройке системы управления на решение приоритетных задач развития региона.

На встрече с созданным коллективом центра Александр Гусев дал установку на предстоящую работу. "Центр эффективности играет одну из ключевых ролей в реализации проекта «Современное государственное управление». Первоочередная задача цетра – сделать ставку на стратегическое управление, на развитие стратегического мышления наших коллег. Мы должны мотивировать наших сотрудников на то, чтобы они достаточно часто обращались к задачам, прописанным в стратегии, а мы с вами научились отслеживать, насколько эффективно они исполняют эти планы по достижению стратегических показателей. Стратегические вопросы являются наиважнейшими в работе облправительства", - сказал губернатор.

александр гусев, центр эффективности(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Как сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, подразделение центра сформировано на базе областного ресурсного центра в рамках имеющихся штатных возможностей правительства. Часть сотрудников пришла из профильных департаментов или подведомственных учреждений, часть – из бизнеса и научно-образовательных структур. Увеличения численности госслужащих региона не произошло, новых штатных единиц не добавляли, прошло перераспределение уже существующих.

Александр Гусев отметил, что заложенная основа для перехода в 2019-2020 годах всех структур госуправления к качественно новой практике работы потребует активного участия Центра эффективности. "Задача центра эффективности - помочь нам так перенастроить все процессы работы правительства области, чтобы каждый рубль нацпроектов и, каждый рубль из бюджета области давали максимальный результат для граждан - ощутимый и выражаемый в цифрах", - подчеркнул губернатор.

Александр Гусев отметил, что центр эффективности – не закрытая система: для инициативных, профессиональных и неравнодушных людей в нем всегда найдутся задачи. И особое внимание будет уделяться работе с молодежью – привлечению молодых профессионалов.

Директор Центра управления изменениями ВШГУ РАНХиГС Алексей Шипов напомнил о том, что Воронежская область – один из трех пилотных регионов проекта «Современное государственное управление», а Центр эффективности – один из инновационных инструментов, запущенных в рамках этого проекта. "Центр эффективности – это та структура, которая балансирует интересы всех участников и, используя лучшие управленческие технологии, оказывает административную поддержку в переходный период. Ваша задача – не подменять деятельность органов власти. Вы, по сути, становитесь экспертами по управлению в системе государственного управления", - отметил Алексей Шипов.

Руководитель Центра эффективности Валентина Бучина доложила о текущей работе подразделения и совместно с экспертами РАНХиГС представила главе региона план задач Центра. В завершение Александр Гусев пообещал, что подобные встречи будут проходить на регулярной основе. В ходе них планируется обсуждать реализацию проекта «Современное государственное управление», инициативы, новые задачи и, главное, решения.

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Александр Гусев дал установку коллективу созданного центра эффективности: Стратегические вопросы являются наиважнейшими в работе облправительства

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Теги: центр эффективности, госуправление, александр гусев



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