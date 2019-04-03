03 Апреля 2019
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО

Экстренные службы рано утром оцепили здание правительства Тюменской области

Сегодня утром экстренные службы оцепили здание правительства Тюменской области. Об этом Накануне.RU сообщили очевидцы.

По предварительной информации, причиной якобы стало сообщение о минировании здания по улице Володарского, 45.

В региональном управлении МЧС по Тюменской области сообщили, что в 7.09 им поступил вызов. На место выехали 10 единиц техники, и 28 человек личного состава.

О причинах вызова в областном управлении МЧС сообщить отказались.

В пресс-службе полиции и ФСБ на звонок корреспондента не ответили. Не удалось связаться и с пресс-секретарем губернатора Тюменской области Андреем Осиповым, и с директором департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павлом Белявским.

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Экстренные службы рано утром оцепили здание правительства Тюменской области

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Теги: сообщение о минировании, мчс, полиция, правительство Тюменской области



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