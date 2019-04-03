Экстренные службы рано утром оцепили здание правительства Тюменской области

Сегодня утром экстренные службы оцепили здание правительства Тюменской области. Об этом Накануне.RU сообщили очевидцы.

По предварительной информации, причиной якобы стало сообщение о минировании здания по улице Володарского, 45.

В региональном управлении МЧС по Тюменской области сообщили, что в 7.09 им поступил вызов. На место выехали 10 единиц техники, и 28 человек личного состава.

О причинах вызова в областном управлении МЧС сообщить отказались.

В пресс-службе полиции и ФСБ на звонок корреспондента не ответили. Не удалось связаться и с пресс-секретарем губернатора Тюменской области Андреем Осиповым, и с директором департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павлом Белявским.