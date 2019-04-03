03 Апреля 2019
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Происшествия Центральный ФО В России Москва

Москва признана самым криминальным городом России. А безопаснее всего на Чукотке

Эксперты назвали самые безопасные и самые криминальные регионы и города России. Соответствующий рейтинг был составлен на основе данных МВД.
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Министерство предоставило информацию об уровне преступности за минувший год. В результате оказалось, что минимальное количество преступлений было совершено на Чукотке: за год в этом регионе произошло менее тысячи инцидентов. На втором месте по безопасности расположился Ненецкий автономный округ. В данный список также попали Ингушетия, Магаданская область и Калмыкия.

А вот наиболее криминальной, по данным МВД, оказалась российская столица: в минувшем году в Москве было совершено более 140 тысяч преступлений. Также в список самых небезопасных регионов попали Московская область, Краснодарский край, Челябинская область и Башкортостан, пишет ПолитЭксперт.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Москве был задержан экс-министр открытого правительства России Михаил Абызов. Его подозревают в создании преступного сообщества и мошенничестве.

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Москва признана самым криминальным городом России. А безопаснее всего на Чукотке

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Теги: Москва, Чукотка, преступность, регионы



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