Москва признана самым криминальным городом России. А безопаснее всего на Чукотке

Эксперты назвали самые безопасные и самые криминальные регионы и города России. Соответствующий рейтинг был составлен на основе данных МВД.

Министерство предоставило информацию об уровне преступности за минувший год. В результате оказалось, что минимальное количество преступлений было совершено на Чукотке: за год в этом регионе произошло менее тысячи инцидентов. На втором месте по безопасности расположился Ненецкий автономный округ. В данный список также попали Ингушетия, Магаданская область и Калмыкия.

А вот наиболее криминальной, по данным МВД, оказалась российская столица: в минувшем году в Москве было совершено более 140 тысяч преступлений. Также в список самых небезопасных регионов попали Московская область, Краснодарский край, Челябинская область и Башкортостан, пишет ПолитЭксперт.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Москве был задержан экс-министр открытого правительства России Михаил Абызов. Его подозревают в создании преступного сообщества и мошенничестве.