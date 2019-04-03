3 санузла, панорамное остекление, высокие потолки, шумоизоляция. Уральская Генпрокуратура купит квартиру за 11 бюджетных миллионов

Уральское управление Генпрокуратуры разместило на Госзакупках объявление о приобретении четырехкомнатной квартиры в Екатеринбурге, покупка будет оплачиваться средствами бюджета, стартовая цена - 11,610 млн руб.

Подробности закупки опубликованы на Единой электронной торговой площадке, через которую будет осуществляться аукцион. Требования к будущей прокурорской квартире прописаны так детально, словно заказчик уже точно знает, что именно планирует купить:

Дом с прокурорской квартирой должен располагаться в квадрате улиц Московская, Челюскинцев, Восточная, Декабристов, то есть в самом центре Екатеринбурга.

Дом должен быть введен в эксплуатацию не раньше 2018 года, иметь закрытую территорию с контролем доступа, респшен на входе и три лифта.

Дом должен быть построен по монолитно-кирпичной технологии и иметь толстые стены и звукоизолированные перекрытия с толщиной звукоизолирующей стяжки 8 см.

Квартира нужна на этажах с 6 по 9, четырехкомнатная, не менее 129 кв.м., с высотой потолков не меньше 3 метров.

В квартире должна быть как минимум одна застекленная лоджия, одна гардеробная и три санузла с унитазами, раковинами, двумя душевыми.

Очень строгие требования предъявляются заказчиком к остеклению в квартире - оно должно быть панорамным, охватывать больше 50% площади стен. Остекление должно быть выполнено пятикамерным профилем "со специальной кашировкой, в каждом окне установлена армированная планка (металлический каркас), обеспечивающая дополнительную прочность и надежность оконных конструкций, стекло повышенной толщины: не менее 4х4х6 мм, что обеспечит дополнительную шумо- и теплоизоляцию, ширина профиля не менее 70 мм", - говорится в документации.

На кухне и в санузлах прокурорского "гнездышка" должна быть уложена плитка или керамогранит с системой "теплый пол", в комнатах, гардеробной и коридоре - ламинат или паркет. Стены должны быть оклеены обоями, потолок побелен или оклеен потолочной плиткой

Прокурорам будет необходима система доочистки воды, приточной вентиляции, место на фасаде под кондиционер.

Соответствующая квартира, например, продается в ЖК "Бажовский-Премиум" - она единственная подошла по большинству параметров при поиске через сайт объявлений о продаже недвижимости. Стоит такая квартира 10,650 млн.