03 Апреля 2019
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Политика Свердловская область

Губернатор Куйвашев создал оргкомитет по Универсиаде-2023

В свердловской области сформирован организационный комитет по реализации заявочной кампании на право проведения в Екатеринбурге XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, соответствующее распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев, контролировать исполнение документа будет первый заместителя главы региона Алексей Орлов.

В состав регионального оргкомитета вошли 34 человека, среди них: уже названный Алексей Орлов, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, ректор УрФУ Виктор Кокшаров и другие. Согласно документу, министерством физической культуры и спорта Свердловской области в ближайшее время будет разработан и презентован региональному оргкомитету план по реализации мероприятий заявочной кампании.

Сергей Бидонько, Алексей Орлов, Сергей Швиндт, Леонид Рапопорт(2019)|Фото: Накануне.RU

Работа оргкомитета продлится до 2 июля 2019 года. А в июле в итальянском городе Неаполе на заседании исполкома FISU – Международной Федерации студенческого спорта (International University Sports Federation) будет объявлено место проведения XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года. Перед этим в июне Свердловская область должна представить FISU свою заявочную книгу на проведение Универсиады в столице Среднего Урала.

Напомним, столица Урала официально начала борьбу за Универсиаду-2023 в конце февраля. Ранее Куйвашев заявлял, что для турнира в Екатеринбурге нужно построить ещё пять спортивных сооружений. Кроме того, подготовку к студенческим играм следует увязать с планом мероприятий к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году.

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Губернатор Куйвашев создал оргкомитет по Универсиаде-2023

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Теги: Универсиада-2023, оргкомитет, Евгений Куйвашев



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