03 Апреля 2019
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Политика За рубежом

Арбитражный суд Иркутской области запретил строительство завода по розливу байкальской воды

Решение по строительству завода ООО "Аквасиб" на берегу Байкала вынес и Арбитражный суд Иркутской области. Как передаёт ТАСС, в определении суда указано, что предприятию и иным лицам запрещено возводить на данном земельном участке здания и проводить с ним какие-либо операции.
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принято в качестве обеспечительной меры по иску Байкальской природоохранной прокуратуры к администрации Култукского городского поседения и ООО "Аквасиб".

Непринятие подобных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного решения. Следующее судебное заседание назначено на 7 мая.

Напомним, ранее Кировский районный суд Иркутска признал незаконным приказ об утверждении заключения и разрешение на строительство завода ООО "Аквасиб", поддержав позицию прокуратуры. Ведомство сочло, что в заключении экспертизы отсутствуют полные и объективные данные о потенциальном влиянии на водные объекты, почвы, животный и растительный мир. Кроме того ряд вопросов есть и к документам, послужившим основанием для возникновения прав собственности и аренды земельного участка, на котором располагается завод.

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Арбитражный суд Иркутской области запретил строительство завода по розливу байкальской воды

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Теги: Арбитражный суд, завод, Байкал, Иркутская область



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