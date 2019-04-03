Арбитражный суд Иркутской области запретил строительство завода по розливу байкальской воды

Решение по строительству завода ООО "Аквасиб" на берегу Байкала вынес и Арбитражный суд Иркутской области. Как передаёт ТАСС, в определении суда указано, что предприятию и иным лицам запрещено возводить на данном земельном участке здания и проводить с ним какие-либо операции.

принято в качестве обеспечительной меры по иску Байкальской природоохранной прокуратуры к администрации Култукского городского поседения и ООО "Аквасиб".

Непринятие подобных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного решения. Следующее судебное заседание назначено на 7 мая.

Напомним, ранее Кировский районный суд Иркутска признал незаконным приказ об утверждении заключения и разрешение на строительство завода ООО "Аквасиб", поддержав позицию прокуратуры. Ведомство сочло, что в заключении экспертизы отсутствуют полные и объективные данные о потенциальном влиянии на водные объекты, почвы, животный и растительный мир. Кроме того ряд вопросов есть и к документам, послужившим основанием для возникновения прав собственности и аренды земельного участка, на котором располагается завод.