Депутаты Екатеринбурга отказались рассматривать вопрос о бесплатном проезде для студентов

03 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что принесут выборы президента Украины?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Образование Свердловская область

Депутаты Екатеринбурга отказались рассматривать вопрос о бесплатном проезде для студентов

Постоянная комиссия по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодёжной политики городской думы Екатеринбурга отказалась рассматривать вопрос о бесплатном проезде для студентов, который поднял депутат-коммунист Андрей Пирожков, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Народные избранники заявили, что этот вопрос необходимо рассматривать на другой комиссии – по городскому хозяйству. Большая часть депутатов не поддержала Пирожкова. Например, Елена Дерягина напомнила, что нынешний министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт уже поднимал этот вопрос, работая в думе.

"Студенты смогут всегда заработать себе на жизнь и на машину, а пожилые люди – нет. Лучше рассмотреть вопрос о бесплатном проезде для ветеранов", - добавила она.

Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

В итоге комиссия отказалась включать вопрос коммуниста в повестку.

Напомним, что депутат думы Екатеринбурга от КПРФ Андрей Пирожков намерен сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для студентов-очников. Цена вопроса для городского бюджета - 308 млн руб. в год. Депутат исходит из того, что в Екатеринбурге около 120 тыс. студентов высших и средних специальных учебных заведений, из них примерно 60 тыс. - на очной форме обучения. Для них он предлагает в учебные дни сделать бесплатными две поездки в день - от места проживания до места учёбы и обратно.

Советник главы Екатеринбурга Екатерина Кузёмка назвала инициативу депутата "на самом деле хорошей".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Депутаты Екатеринбурга отказались рассматривать вопрос о бесплатном проезде для студентов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: студенты, проезд, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.03.2019 09:23 Мск Депутат предложил сделать бесплатным проезд в общественном транспорте Екатеринбурга для студентов-очников

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли ожидать обострения в Донбассе с приходом Зеленского?

Результаты 75

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети