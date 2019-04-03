Депутаты Екатеринбурга отказались рассматривать вопрос о бесплатном проезде для студентов

Постоянная комиссия по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодёжной политики городской думы Екатеринбурга отказалась рассматривать вопрос о бесплатном проезде для студентов, который поднял депутат-коммунист Андрей Пирожков, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Народные избранники заявили, что этот вопрос необходимо рассматривать на другой комиссии – по городскому хозяйству. Большая часть депутатов не поддержала Пирожкова. Например, Елена Дерягина напомнила, что нынешний министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт уже поднимал этот вопрос, работая в думе.

"Студенты смогут всегда заработать себе на жизнь и на машину, а пожилые люди – нет. Лучше рассмотреть вопрос о бесплатном проезде для ветеранов", - добавила она.

В итоге комиссия отказалась включать вопрос коммуниста в повестку.

Напомним, что депутат думы Екатеринбурга от КПРФ Андрей Пирожков намерен сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для студентов-очников. Цена вопроса для городского бюджета - 308 млн руб. в год. Депутат исходит из того, что в Екатеринбурге около 120 тыс. студентов высших и средних специальных учебных заведений, из них примерно 60 тыс. - на очной форме обучения. Для них он предлагает в учебные дни сделать бесплатными две поездки в день - от места проживания до места учёбы и обратно.

Советник главы Екатеринбурга Екатерина Кузёмка назвала инициативу депутата "на самом деле хорошей".