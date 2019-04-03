03 Апреля 2019
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Ноябрьские нефтяники опробовали высокотехнологичную отечественную разработку

В "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазе" успешно прошли полевые испытания новейшей системы мониторинга объектов. Как рассказали Накануне.RU на предприятии, это одна из разработок компании ZALA AERO GROUP (концерн "Калашников").

Система предусматривает использование многофункциональных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и специально созданного программного обеспечения на основе нейронной сети. Беспилотник выполняет аэрофото- и видеосъемку местности и в режиме реального времени загружает информацию на сервер. На обработку одного изображения уходит не более трех секунд.

Кроме того, система дает возможность проводить лазерное сканирование территории и создавать трехмерную модель местности практически со 100-процентной точностью. Также с помощью данной технологии можно отслеживать геодинамические изменения поверхности.

В ходе испытаний нового комплекса была подтверждена его работоспособность при температуре до минус 48 градусов и порывах ветра до 15 м/с.

беспилотник(2019)|Фото: Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз

"Первый беспилотник был принят предприятием в эксплуатацию в 2014 году. К настоящему времени летательные аппараты данного типа проделали над месторождениями "Ноябрьскнефтегаза" путь протяженностью более 500 тысяч километров. Интеллектуальный цифровой мониторинг объектов нефтедобычи с помощью БПЛА – уже не технологии будущего, а неотъемлемая часть сегодняшнего производственного процесса", – отметил генеральный директор "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Александр Шушаков.

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Ноябрьские нефтяники опробовали высокотехнологичную отечественную разработку

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Теги: беспилотник, Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз, нефтяники, ZALA AERO GROUP



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